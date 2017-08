Sindicatura denuncia a ex empleado por peculado

ENSENADA, Baja California(GH)

Por el delito de peculado, la Sindicatura Municipal del 22 Ayuntamiento de Ensenada interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra del ex director de Planeación y Gestión Financiera de la administración pasada, Germán Morales Martínez.



La síndico procuradora, Karina Castrejón Bañuelos, explicó que la denuncia tuvo su origen en una serie de irregularidades y omisiones detectadas durante el proceso de entrega recepción de los asuntos y recursos públicos pertenecientes a la Tesorería Municipal.



Dentro de un informe elaborado por la tesorera municipal del 22 Ayuntamiento de Ensenada, Guadalupe Méndez Maldonado, se dio cuenta de la probable existencia de una factura alterada del recurso denominado Zofemat.



Fue por este motivo que la Sindicatura Municipal dio inicio a la auditoría financiera y administrativa respecto a los gastos por comprobar a nombre del ex funcionario en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.



Con esta revisión, se observó que el 31 de diciembre del 2015 el funcionario solicitó mediante oficio al tesorero municipal la cantidad de 197 mil 849 pesos por conceptos de gastos por comprobar, para la compra de un vehículo.



El recurso fue autorizado y recibido con fecha del 31 de diciembre del 2015, de manera personal por el ex funcionario, quien extendió un recibo por el dinero entregado.



Posteriormente, con fecha del 1 de agosto del 2016, el ex director de Planeación y Gestión Financiera del 21 Ayuntamiento entregó la comprobación de la compra del vehículo de motor mediante oficio firmado por el mismo, entregando al mismo tiempo la factura con número de folio A1944 de fecha 11 de febrero del 2016, emitida por el proveedor, que amparó la comprobación de ese gasto.



La síndico procuradora señaló que en la revisión de la factura anteriormente descrita, fue por la cantidad de 170 mil 240 pesos, al cual se le agregó la cantidad de 320 pesos por servicio de cálculo de impuesto y el IVA, del 16% por la cantidad de 27 mil 289.60 pesos que arroja un total de 197 mil 849.60 pesos.



Sin embargo, al efectuar una revisión detallada de dicha factura electrónica, se puede advertir que esta describe el importe con letra por la cantidad de setenta mil trescientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N., cantidad que resulta totalmente distinta a la plasmada en la factura por medio de los caracteres numéricos.



Por este motivo, el personal de fiscalización que realizo la auditoria, reviso en la página WEB del sistema de administración tributaria (SAT) la factura electrónica recibida como comprobación del gasto, resultando que de acuerdo al portal del gobierno que dicha factura fue emitida por la cantidad de 70 mil 388.80 pesos.



Con los anteriores datos, esta Sindicatura Municipal, con fecha del 29 de marzo del 2017, dio inicio a un procedimiento de investigación administrativa la cual quedo registrada bajo el numero 90/17, investigación en la se ordeno la ratificación de la factura A-1944, emitida por el proveedor, quien tiene su domicilio en la Ciudad de Tijuana.



Se envió exhorto al síndico procurador del Ayuntamiento fronterizo, para que en auxilio de esta Sindicatura procediera a citar al proveedor, a efecto de que ratifique el contenido de la factura de referencia, quien declara que la factura A 1944 de fecha 11 de febrero del 2016, fue extendida por él.



La factura corresponde a la venta de un vehículo usado marca Chevrolet, línea colorado, tipo pick up, año 2005, serie 1GCDT1363582322969, y fue emitida por la cantidad de 60 mil 680 pesos, más el IVA de 9 mil 708.80 pesos, dando un total de 70 mil 388.80 pesos.



De lo anterior, refirió que dicha factura fue alterada en su contenido para hacer creer al ente de Gobierno Municipio de Ensenada, que se pagó por el vehículo adquirido la cantidad de 197 mil 849.60 pesos, cuando lo cierto es que se pagó únicamente la cantidad de 70 mil 388.80 pesos.