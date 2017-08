Un detenido por muerte de joven periodista

ROSARITO, Baja California(GH)

El conductor del taxi donde huyeron los presuntos asesinos del periodista Luciano Rivera, fallecido la madrugada del lunes, se encuentra detenido, dio a conocer la subprocuradora de Justicia de la PGJE. Patricia Ortega refirió que hasta ayer por la tarde no se tenían datos de que el ataque estuviera ligado a su actividad profesional.



Explicó que tras ocurrido el crimen se detuvo al conductor de un taxi libre de Tijuana y en la unidad se encontró una pistola, por lo que se realizan las pruebas periciales pertinentes a fin de establecer que sea la utilizada en el hecho.



Ortega Insunza mencionó que se cuenta con 48 horas para poner a disposición del juez a la persona detenida.



Comentó que aún no se puede determinar el móvil del asesinato, pero hay testigos, videos que se analizan y el arma, pero no se puede asegurar que la agresión sea en base ni a su entorno social ni a su trabajo.



Dijo que sí se habla de una discusión en el bar donde él se encontraba, pero no se puede establecer que sea por su labor periodística.



Agregó que aparentemente participaron en el ataque cinco personas; se ve que entran, que caminan y que incuso piden algunas bebidas y en un momento dado se da el acercamiento, unas palabras con la víctima y es cuando le disparan.



En total, dijo, se aprecian dos heridas irregulares en el cuerpo de Rivera Salgado, una a la altura de la nariz y otra en la parte posterior de la cabeza, pero se encontró solo un cartucho percutido.



Por su parte, el director de Seguridad Púbica de Rosarito, Magdaleno Vázquez, consideró que la policía actuó rápidamente de tal forma que se logró la detención del chofer del taxi.



Igualmente advirtió que falta voluntad por parte de los dueños de bares para extremar sus medidas de seguridad y contratar guardias privados registrados, y lo más importante es hacer una revisión a las personas que ingresan a esos lugares, para evitar que porten armas, petición que, dijo, ha hecho constantemente.



Rivera Delgado murió durante la primera hora del lunes en el interior del bar La Antigua mientras se encontraba con unas amigas, quienes al parecer fueron acosadas por los agresores, lo que desató una discusión entre Rivera y ellos, que momentos después concluyó con su asesinato.