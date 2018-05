Padrastros, los involucrados en mayoría de casos de maltrato infantil

TIJUANA, Baja California(GH)

En la mayoría de los casos de maltrato, agresión sexual u homicidios de menores de edad en Baja California están involucrados sus padrastros o las parejas sentimentales de las madres.



La procuradora para la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda señaló que ante tal situación han intentado hacer un llamado a la familia cercana de los infantes con el objetivo que estén alerta sobre cualquier “foco rojo” que pudieran detectar.



“En los casos que hemos conocido de maltrato u homicidio siempre hay personas que tuvieron conocimiento de golpes previos, de situaciones que les parecieron inapropiadas pero que no dijeron nada, que no quisieron intervenir y lamentablemente han ocurrido decesos de menores o lesiones graves por no haber intervenido a tiempo”, declaró.



Agregó que hasta la fecha el DIF Baja California no trae una campaña en especifico en dicho tema, sin embargo, es constante la información que emiten para denunciar cualquier agresión.



Inclusive lo pueden a través de la aplicación digital “Habla por Ellos”, de forma anónima si existe un temor a una represalia, en la que se han recibido alrededor de 350 denuncias principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali.



Actualmente en los albergues temporales de Mexicali y Tijuana que son administrados por DIF Baja California hay 434 menores de edad, además de mil 690 que están en las casas hogar a disposición o baja tutela también del DIF, y en las casas hogar hay mil 100 menores de edad que se encuentran bajo alojamiento a petición de los padres en algunos casos por las condiciones económicas o condiciones laborales.



Luna Pineda dijo que han detectado un pequeño aumento de menores a los que se les han tenido que emitir como medida de protección la separación de los padres, sin embargo, dicha situación a las campañas de denuncia o prevención.



El principal motivo, en un 65% de ingresos son por omiso de cuidado, el común denominador en las denuncias es que se encuentran los niño solos en la casa, a veces durante toda la noche, andan solos en la madrugada, piden comida a los vecinos o no acuden con regularidad a las escuelas.



En segundo y tercer lugar con un 20% y 11% respectivamente se encuentran las agresiones o maltrato físico y la agresión sexual ya sea abuso sexual o violación, existen otros tipos de delitos pero en muy bajos porcentajes como corrupción de menores o sustracción.