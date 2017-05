SEE reitera llamado a quienes quieran ingresar a preparatoria

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), informa a los interesados en ingresar a la preparatoria que el próximo jueves 4 de mayo vence el plazo para registrar sus tres posibles opciones de plantel en el portal del Sistema Educativo Estatal (SEE) www.educacionbc.edu.mx.



Al respecto, el Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Miguel Ángel Mendoza González, reiteró la invitación de que todo joven que cursa actualmente el tercero de secundaria, o aquellos que ya egresaron de ella y quieren continuar estudiando, participen en este proceso para garantizarles un espacio de estudio.



El funcionario estatal recomendó a los estudiantes y padres de familia que ya registraron sus tres opciones ingresar a corroborar sus datos en el sistema y garantizar que el llenado del mismo fuera correcto, ello ingresando con su mismo folio y clave.



También hasta el jueves 04 de mayo funcionarán los módulos de atención ciudadana con un horario de 8:00 a 15:00 horas, para egresados de secundaria, foráneos y extranjeros o quien tenga dificultades para obtener su Folio y Clave.



Se encuentran localizados en Mexicali: en calle de la Industria No. 291, colonia Industrial; en Tijuana: Centro de Formación Ciudadana (antes Centro de la Cultura de la Legalidad), calle Perimetral No. 7125, Tercera Etapa, entre Bulevar Cochimíes y calle Paseo del Río.



En Tecate en el Blvd. Benito Juárez No. 500 colonia Encanto Norte; en Ensenada en el Blvd. Zertuche No. 6474 ex Ejido Chapultepec, anexo Gobierno del Estado, Edif. N. B; en Playas de Rosarito en la calle. José Haroz Aguilar No. 2004, Fracc. Villa Turística, Centro de Gobierno y San Quintín en la Delegación del SEE, Centro de Gobierno, domicilio conocido.



Con dichas estrategias, enfatizó el Secretario, Baja California dará una oportunidad de estudio a todo aquel joven que desee estudiar la preparatoria.

Para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC.