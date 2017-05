Franco Escamilla festeja con casa llena

TIJUANA, Baja California(GH)

Este sábado el comediante Franco Escamilla festejó su cumpleaños número 36, con dos funciones abarrotadas en la ciudad de Tijuana.



El show fue realizado en El Foro, Antiguo Palacio Jai Alai, en donde arrancó carcajadas al público que acudió, en su mayoría hombres, quienes disfrutaron su monólogo por casi dos horas.



El youtuber fue bien recibido por el público tijuanense, que aplaudió sus anécdotas que involucraban sus miedos a pagar el recibo de la luz y el salir de gira sin su esposa, situación por la que tuvo que tomar terapia.



“Ella me decía, ¿Qué es lo peor que puede pasar? No pasa nada, la vida sigue, y yo le decía ¿Qué voy a hacer sin ti? No sé hacer nada, soy un inútil de 36 años”, expresó.



Narró que su esposa tuvo que ser operada por lo que tuve que hacerse cargo de su hogar durante un mes y cuidar sus dos hijos, situación que logró hacer sin publicar en Facebook “soy mamá, soy papá y no necesito a nadie”.



Dijo no considerarse una persona famosa sino “famosilla”, al salir de la plataforma de video YouTube, lugar que ha visto nacer a sus colegas Rubí con sus XV años y a Lady Wuu, por cierto a este último personaje lo calificó como un taquero “put...” famoso por ser fan de Menudo, perdió un premio en una ceremonia.



Inclusive lo puede notar, ya que a sus amigos cantantes las féminas, les gritan “te amo”, “hazme tuya” y “trátame como la puerca que soy”, situación contraria hacia su persona, debido a que en su mayoría se acercan hacia él para decirle que sus novios u esposos son fanáticos de sus videos.



Al finalizar los cerca de 6 mil espectadores que acudieron a las dos funciones se fueron con un buen sabor de boca al disfrutar el humor negro del comediante, por lo que agradeció al pueblo fronterizo por la buena vibra.