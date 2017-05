Tres minutos de amor

TIJUANA, Baja California(GH)

Tres minutos no parecieran tener valor para nadie. Pero esos instantes fueron los más importantes de sus vidas para varias familias.



Ayer, durante tres minutos se pudieron abrazar y escuchar porque se abrió la Puerta del Amor y Amistad en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.



Además de reencontrarse luego de más de siete años, las familias aprovecharon para presentar a los nuevos integrantes, hijos, nietos y bisnietos.



Ese fue el caso de Sonia López Vázquez, para quien en un abrir y cerrar de ojos su vida cambió tras ser deportada del vecino país.



“No me voy a bañar por 3 o 4 días para conservar su olor, su esencia. ¡Estoy emocionada! ¡No lo creo todavía! Estoy bendecida de poder abrazarla”, bromeó después de sentir a su hija, quien con este emotivo acto celebró su cumpleaños.



“Le presenté a su nieto. Yo hice el trámite para lograr esto. Y hasta hoy le di la sorpresa de que podíamos vernos”, contestó Lizbeth Borja, hija de Sonia.



Después de que se cerrara la Puerta del Amor y Amistad, Sonia López Vázquez comentó con tristeza que “no sé qué es peor: Si estar en la cárcel o ser deportado”.



Vale decir que durante 180 segundos el muro fronterizo no preocupó, sino una línea de tierra que no rebasaba los 30 centímetros de ancho.



“La regla era que nadie podía pisar suelo mexicano o americano, y entonces entre la emoción del abrazo, la gente ponía un pie fuera de esta línea y por eso les pedíamos que tuviera cuidado, porque si no iban a cerrar la puerta”, comentó la coordinadora de Ángeles Sin Frontera en Tijuana, Lourdes Lizardi, una de las principales gestoras para el reencuentro de las familias.



Y agregó que no se puede pasar ni una tarjeta ni un papelito.

Por lo pronto, se harán las gestiones necesarias para que nuevamente se abra la Puerta del Amor y la Amistad el Día de las Madres y en noviembre para celebrar el Día Internacional del Niño.