Incrementa Insatisfacción con gobierno

TIJUANA, Baja California(GH)

La insatisfacción de la ciudadanía con el actuar del gobierno municipal ha incrementado durante los últimos tres meses, y las principales inconformidades son por la falta de bacheo, de alumbrado público y el tráfico vehicular.



Cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establecen que el malestar con la autoridad local pasó de 80.4% en diciembre de 2016 a 86% en marzo del presente año.



Situación que coloca a Tijuana en el cuarto lugar a nivel nacional dentro de las peores calificadas, con un 12.5% de efectividad, solamente por detrás de ciudades como La Paz (11.8%), la región Sur de la Ciudad de México (11.1%) y Ecatepec de Morelos (7.2%).



Los datos del Inegi indican que 90.5% de los residentes de la ciudad considera que el Gobierno municipal es poco o nada eficiente en el tema de bacheo, mientras que 83.2% estima que lo es por el alumbrado público.



Agregan que 83% de los tijuanenses opina que las autoridades son ineficientes para resolver los problemas viales y 73% que no pueden frenar delitos como robos, extorsiones y secuestros.



Oscuridad y delincuencia



Actualmente en Tijuana no funcionan cerca de 12 mil luminarias, situación que deja a los ciudadanos a merced de los delincuentes, dijo el presidente de Alianza Civil, Alberto Sandoval Franco.



“La falta de luminarias influye notoriamente en la seguridad. La oscuridad es uno de los factores que alienta al delincuente a cometer sus fechorías”, manifestó.



Ante tal situación, hizo un llamado a la autoridad para que mejoren las condiciones de luminosidad con el objetivo que la ciudadanía se sienta segura en recorrer las calles.



“Los delitos que más se podrían propiciar con la falta de iluminación, en el caso de las mujeres, principalmente los delitos sexuales, violaciones o atentados al pudor, en el caso de la población en general son los robos de las baterías de los carros, a casa habitación o hasta asesinatos”, opinó.



Este año el Impuesto al Alumbrado Público sufrió un alza de 8 a 16.80 pesos mensuales, con dicho incremento el Ayuntamiento pretende recaudar 213 millones de pesos con un excedente de 48 millones de pesos, mismos que servirán para iluminar el Municipio.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Ricardo Lomelín, informó que de las 76 mil 421 lámparas en la ciudad, están apagadas 11 mil 753.



La actual administración ha reparado con recursos propios 2 mil luminarias por lo que en este momento funcionan 64 mil 668.



La regidora Mónica Vega Aguirre indicó que es necesario investigar el proyecto de 150 millones de pesos de las luminarias con Sola Basic durante la administración de Carlos Bustamante Anchondo.



Agregó que no hubo una respuesta concreta en el tema con su sucesor Astiazarán Orcí, por lo que pide sean castigados todos los responsables del “fraude” por el cual continúa pagando la comunidad.



“Mientras no se castigue a quien cometió este fraude, seguiremos cargando con el estigma haber sido omisos, y difícilmente podremos generar las condiciones políticas y económicas para poder solucionar de fondo este problema”, resaltó.



Miedo a la calle



Ante la falta de luminarias, residentes de diferentes colonias de la ciudad han optado por evitar salir de sus casas una vez que oscurece.



“No hay luz, no sirven las lámparas, unas cuantas lámparas nada más sirven en la calle que vivo, inclusive hemos puesto quejas pero no van. La gente tiene miedo de salir, está oscuro y hay mucho malandro”, declaró el señor José, vecino de la colonia 18 de Marzo.



“Hay muchas lámparas que no sirven, ya se han hecho reportes y no han ido a arreglarlas, solamente nos dan un número de reporte. Yo a partir de las 7:30 de la noche ya no prefiero salir de la casa porque está peligroso”, manifestó Mayra Murrieta, comerciante de la colonia Francisco Villa.