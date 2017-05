Analizarán proyecto de pesca deportiva de totoaba

MEXICALI, Baja California(GH)

Firman acuerdos autoridades para analizar el proyecto de la pesca deportiva de totoaba en San Felipe, previa revisión poblacional de la especie por parte de la PGR, UABC, Semarnat y Sepesca federal.



El diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano explicó que los acuerdos fueron firmados además por la Secretaría de Pesca y de Economía estatal, Financiera Rural, el Ayuntamiento y el Congreso.



El objetivo es cambiar a la totoaba de productos en extinción a producto especial, al considerarse que el nivel de población de la especie ya no se encuentra en riesgo.



Además esperan que los resultados del estudio sean presentados en octubre o noviembre, tiempo que estiman también la veda de pesca se levante.



Para los registros de avances, cada mes se revisarán los temas en diferentes mesas de análisis instaladas el jueves pasado en el puerto.



Los ejes serán el desarrollo social, económico, turismo y de salud.



Algunos de los proyectos a impulsar son el malecón, la regulación y modernización de las carpas sobre la playa.



La UABC apoyará con el estudio de la totoaba pero también con disponer recurso humano para fortalecer el Sector Salud para el proyecto de un hospital, el cual carece de infraestructura y equipamiento médico.



PERDIERON DINERO



El diputado Núñez Lozano explicó que durante la pasada administración municipal del ex alcalde Jaime Díaz, no se ejercieron 40 millones de pesos disponibles del impuesto de la mina.



Recursos que se dejaron de utilizar por falta de proyectos ejecutivos y coordinación municipal, dijo.



Entre las firmas del convenio, se aprobó recuperar los 40 millones de pesos y el Ayuntamiento de Mexicali aplicar 30 millones de pesos adicionales para obras e infraestructura en San Felipe.