Fiscal anticorrupción tendrá facultades de vincular casos: García

MEXICALI, Baja California(GH)

El fiscal anticorrupción tendrá facultades para vincular los casos a un Juzgado de manera directa, a través del Sistema Estatal Anticorrupción, informó Ignacio García Dworak.



El presidente del Congreso del Estado, detalló que entre las facultades del fiscal, se encuentra el poder de integrar una averiguación, turnarlo a los juzgados para que se investiguen los probables delitos o ilícitos y sea el funcionario vinculado a proceso.



“Si algún funcionario se desvía y comete algún ilícito, será más rápido enjuiciarlo”, dijo.



Lo cual se fortalece con la eliminación del fuero constitucional, el cual detalló, una vez publicado aplicará para todos los actuales funcionarios desde regidores hasta el Gobernador y órganos autónomos.



La iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción se fortaleció con propuestas ciudadanas emitidas a través de foros realizados en los cinco municipios de la entidad.



Actualmente se encuentra en la mesa redactora de la ley integrado por catedráticos y representantes de la sociedad civil, puntualizó García Dworak.



Un punto toral, es definir el procedimiento para la elección del fiscal, el cual consideró el diputado, debe ser por consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso.



Así como contar con el aval previo de todos los sectores sociales, los cuales puedan emitir dudas o inconformidades con el perfil, antes que el Poder Legislativo lo designe.



“Se trata de que no se politice, que no pertenezca a un grupo o algún partido, para que cuando se elija no siga perteneciendo al mismo partido o sector”, puntualizó el presidente del Congreso.