Van asegurados más de 26 mil jornaleros en San Quintín

ENSENADA, Baja California(GH)

Al menos 26 mil jornaleros agrícolas de la zona de San Quintín han sido afiliados al Seguro Social, señaló el Delegado Regional del IMSS.



Francisco Iván Beltrones Burgos comentó que desde hace dos años que se hicieron públicos los problemas en la zona se ha trabajado con los jornaleros, incluso se les ha invitado a denunciar si sus empleadores no los han afiliado al IMSS.



“Hemos recibido 50 denuncias y se han atendido; hemos regularizado a los derechohabientes, a los trabajadores y hemos estado haciendo que tengan su seguro social”, indicó.



El funcionario federal recordó que en días pasados hizo un recorrido por las unidades médicas de la zona y en los campos agrícolas, para entregar a los trabajadores agrícolas sus cartillas de afiliación.



Destacó que se continuarán los recorridos para detectar a los patrones que no han asegurado a sus trabajadores, a quienes se les harán las sanciones correspondientes.



Finalmente invitó a los jornaleros que aún no cuenten con esta prestación a hacer la denuncia a través de la aplicación móvil IMSS Digital, en la que también pueden revisar si están afiliados y cuántas semanas llevan cotizadas.