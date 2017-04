Cáncer de colon, difícil de detectar

TIJUANA, Baja California (GH)

El cáncer de colon es uno de los cánceres más difíciles de diagnosticar, pero una vez detectado a tiempo puede ser tratado y evitar el fallecimiento de la persona.



De acuerdo con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Ensenada, José Antonio García Rivera, en Ensenada menos del 1.5% de la población padece este tipo de enfermedad.



“El cáncer de estómago y cáncer de colón quizá no es tan frecuente, pero se presenta; el problema es que multifactorial”, señaló.

El médico explicó que una persona que fuma y tiene algún familiar que padece o haya padecido este tipo de cáncer, es propenso a sufrirlo.



Recordó que hay enfermedades del colon, como la colitis o los pólipos, que no necesariamente generan cáncer, sino que se necesitan varios estímulos para que el cáncer se desarrolle.



García Rivera señaló que algunos de los síntomas son dolor abdominal, pérdida de peso, obrar con sangre, por lo que es importante someterse a exámenes y que el médico sea quien descarte la posibilidad de un cáncer.



“Aquí lo importante es la dieta y no fumar; una dieta rica en fibra y con mucha agua disminuye riesgos de patologías del colon y reduce un tanto el desarrollo de cáncer”, reiteró.



Las personas que tienen mayor riesgo son aquellos que fuman y tienen predisposición por herencia familiar, aunque también hay un poco de riesgo en quienes sufren eventos de gastrocolitis crónicos y toman demasiado medicamento.



Agregó que tanto los episodios de estrés como la obesidad pueden ser factores procancerosos, especialmente si hay herencia genética, lo que genera mayores posibilidades de tener cáncer de cualquier tipo, especialmente de mama, estómago y colon.



“El cáncer de colon a veces es muy agresivo y se riega por todos lados, cuando hay metástasis ya no hay forma de atender a un paciente con un buen propósito”, finalizó.