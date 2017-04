Serán de nuevo ingreso más de 27 mil alumnos en nivel básico

ENSENADA, Baja California (GH)

Un total de 25 mil 554 niños y adolescentes ingresarán a primer, segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.



De acuerdo con los datos obtenidos por el Sistema Educativo Estatal (SEE), son 11 mil 609 los niños que ingresarán a algún grado de preescolar; mientras 7 mil 475 entrarán a primero de primaria.



En cuanto a los alumnos que por primera vez entrarán a secundaria serán 8 mil 470 estudiantes.



La Delegada del SEE, Adela Lozano López, agregó que aun cuando los padres no haya registrado a sus hijos a través de internet, los niños tienen un espacio asegurado para el ciclo escolar 2017-2018.



“Tengan la plena seguridad de que nuestros alumnos cuentan con un plantel en donde continuar sus estudios”, reiteró.



La funcionaria invitó a los padres de familia que por algún motivo no pudieron realizar el proceso de inscripción en febrero a acercarse a las oficinas para que sus hijos sean integrados a algún plantel.