Patrullará el Ejército las calles de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

El ejército realizará patrullaje en calles y colonias conflictivas, anunció el alcalde en el acto de despedida del policía privado de la vida a balazos el martes.



Marco Antonio Novelo Osuna, presidente municipal, anunció que los efectivos castrenses realizarán labores de patrullaje en colonias con alto índices delictivos como lo acordó con el comandante de la Guarnición Militar de El Ciprés.



Indicó que las fuerzas militares, en coordinación con las policías de la ciudad, también implementarán filtros de seguridad en diversos puntos del municipio.



A esta estrategia de vigilancia, agregó, se sumarán 50 patrullas que se recibirán la próxima semana, mismas que se tratan de las unidades descompuestas en la pasada administración.



El alcalde no estableció fecha para iniciar con esta estrategia, y será la próxima semana después del regreso de su viaje a la Ciudad de México donde se entrevistará con servidores públicos de nivel federal.



Novelo Osuna en la ceremonia de despedida fúnebre del comandante Sergio Enrique Chavarría Solís, dijo que la agresión contra este servidor público es un mensaje de alerta a las fuerzas de seguridad.



“La violencia no es el camino, ni la sociedad lo aceptará, el combate al crimen es nuestro deber”, señaló.



Emilio Camarena Castillo, director de Seguridad Pública de Ensenada, en el acto fúnebre solicitó a las distintas corporaciones de policías en la ciudad redoblar esfuerzos para mantener la paz.



“Que este acto cobarde no quede impune”, señaló al referirse a la mortal agresión por desconocidos contra el comandante.



Chavarría Solís fue despedido por la corporación frente a la Comandancia Central de la Policía en presencia de familiares, amigos, corporaciones policiales y el Ejército Mexicano.



Este comandante, junto con otros dos agentes, fue agredido a balazos la mañana del martes en la carretera Transpeninsular entre los poblados El Rosario y Cataviñá, al Sur de la mancha urbana.