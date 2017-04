Sale bajo fianza hijo detenido de Pepe Aguilar

SAN DIEGO, California(GH)

José Emiliano Aguilar, hijo del popular cantante mexicano, Pepe Aguilar y quien fue arrestado tráfico de personas en la garita de San Ysidro, salió bajo fianza.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmaron que el ciudadano estadounidense de 24 años transportaba a cuatro personas de origen Chino escondidas dentro de su cajuela cuando intentaba cruzar de Tijuana a San Diego.



“El esconder personas dentro de los vehículos es algo peligroso y puede tener consecuencias severas. Los oficiales de CBP en San Ysidro detuvieron esta violación a nuestras leyes de inmigración, y pudieron resolver el incidente de manera segura”, dijo el director de la CBP en San Diego, Pete Flores, a través de un comunicado de prensa.



De acuerdo a las autoridades de CBP, el incidente ocurrió alrededor de las 17:45 horas, cuando un perro detector de CBP alertó sobre un vehículo tipo Chrysler 200, modelo 2014, el cual era manejado por el hijo del cantante mexicano, que se encontraba en una caseta de inspección antes de entrar a Estados Unidos.



Oficiales de CBP examinaron el vehículo y encontraron a tres mujeres chinas, y un hombre chino dentro de la cajuela.



Las autoridades de CBP confirmaron que los cuatro individuos de origen Chino eran indocumentados, y que fueron trasladados para ser procesados y deportados.



Emiliano Aguilar fue arrestado y trasladado al Centro de Correcciones Metropolitano por cargos federales relacionados con el intento de tráfico de personas.



De acuerdo a documentos de la corte, cada una de las cuatro personas indocumentadas accedieron a pagar entre 3 mil y 60 mil dólares para entrar de manera ilegal a Estados Unidos.



Dos de los indocumentados tenían Los Ángeles como destino, y los otros dos Nueva York, indica el documento de la corte.



También señalan que Emiliano Aguilar fue presentado ante la Corte Federal en San Diego, el pasado 17 de marzo, donde el juez, Mitchell D. Dembin, lo dejó salir libre bajo una fianza de 15 mil dólares.



La próxima audiencia programada para el hijo del cantante mexicano es el próximo 13 de abril en la Corte Federal en San Diego.



“Entendemos el interés en el caso de nuestro cliente José Emiliano Aguilar considerando la carrera musical de su padre, pero este caso no tiene nada que ver con Pepe Aguilar. José es un adulto y va a manejar este asunto en la corte y no en la prensa.



Entendemos que Pepe Aguilar va a dar una declaración pronto. Pedimos que se respete la privacidad de su familia”, dice un comunicado del despacho del abogado defensor del acusado, Jeremy Warren.



José Emiliano es hujo del primer matrimonio de Pepe Aguilar con la tijuanense Carmen Treviño y nieto del ex Alcalde de esta ciudad, René Treviño.