Choferes vandalizan unidades del SITT

TIJUANA, Baja California(GH)

Hombres armados con piedras y palos atacaron la madrugada de este viernes siete unidades del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), rompiéndoles vidrios y robándose tanques extinguidores.



El jefe de Operaciones del SITT, Sergio Araujo Sánchez, narró que alrededor de las 05:50 horas, cuando iniciaban los trabajos de la nueva ruta Valle Redondo hacia la terminal de Insurgentes, camiones de las empresas 24 de Febrero y Altisa los bloquearon.



Acto seguido, dos vehículos particulares llegaron, de donde descendieron siete personas con piedras y palos, y rompieron parabrisas, ventanas laterales, focos e inclusive se robaron dos tanques extinguidores.



“Solamente una de las unidades traía pasajeros, pero afortunadamente no sufrieron lesiones”, dijo.



Cuestionado si puedan circular en la mencionada ruta, respondió que lo pueden hacer al contar con un documento de la Dirección de Vialidad de Transporte Público.



Araujo Sánchez reveló que en los próximos días presentarán la denuncia por daños ante la autoridad correspondiente.



Por su parte, Javier Salas Espinoza, director de la dependencia, señaló que remolcaron al corralón cinco camiones de la empresa SITT y dos de 24 de Febrero, por las avenidas bloqueadas en durante el suceso.



“Asimismo vamos a levantar las infracciones correspondientes, tanto los operadores como los camiones serán sancionados por generar un problema vial”, manifestó.



Las multas son por invasión de ruta, chóferes sin licencia, el no portar placas y no contar con seguro, mismas que pueden ir de 7 hasta 30 salarios mínimos por cada concepto.



Lo dicho por el funcionario no concuerda con lo narrado con el empleado del sistema, ya que Salas Espinoza aseguró que solamente cuatro unidades presentaban daños y no habían usuarios al momento del ataque.



“Todavía no está claro quién tiene el derecho, ya que hay un problema que se viene arrastrando por la administración pasada, en donde la ruta la tiene la empresa 24 de febrero, y los del SITT S.A. no se pueden meter”, expresó.



Por último, dio a conocer que en los siguientes días habrá una reunión con ambas partes para tratar de resolver el problema.