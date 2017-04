Volverán 'Spring Breakers' después de once años

MEXICALI, Baja California(GH)

Aprovechando las vacaciones de Pascua, miles de estudiantes viajan a México año con año, popularmente son conocidos como los “Spring Breakers”.



Desde hace once años Baja California no recibía los grupos de “Spring Breakers”, quienes se ausentaron por razones como la percepción de inseguridad y las dificultades para transitar a través de la frontera, informó la Secretaría de Turismo (Secture).



Ives Lelevier Ramos, subsecretario de Secture, señaló que pese a un contexto difícil en ambas costas del Estado, la temporada vacacional será positiva, siendo este fenómeno un buen presagio.



“Después de once años tenemos asegurados alrededor de 11 mil “spring breakers”, que van a estar llegando a la zona Costa de Playas de Rosarito y Ensenada”, declaró el funcionario estatal.



“Tenemos mucho optimismo, hasta ahora lo que hemos podido recoger por parte de los servidores turísticos como hoteleros, restauranteros y comerciantes es que podemos anticipar un periodo muy positivo”, declaró Lelevier.



El traer el “Spring Break” al Estado, es el primer paso para que los jóvenes se acerquen al puerto de San Felipe, trayendo consigo una gran derrama económica, enfatizó el subsecretario de Secture.



Otro de los inminentes factores para que haya buenos resultados en la temporada vacacional es el clima, el inicio del año no fue el óptimo porque llovió mucho, si bien fue benéfico para el campo, para el turismo no es lo ideal, aceptó.



Sin embargo para las próximas semanas, anticipó a que habrá buenas condiciones climatológicas, lo cual ayuda mucho a que la gente se decida a viajar a Baja California.



En cuanto la posibilidad de que jornaleros de San Quintín bloquearan la carretera transpeninsular, dijo que eso sería afectar a los mismos puertos, por lo que no cree que vaya a ocurrir.