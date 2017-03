Premian a la mejor comparsa del Carnaval

ENSENADA, Baja California(GH)

Con sus mejores pasos, coreografías, sonrisa y actitud, siete de las comparsas que participaron en los desfiles del Carnaval, compitieron por el primer lugar en baile la noche del martes.



Se calificó vestuario, coreografía, ritmo, música y ambientación; aspectos en los que resultó ganadora la compañía Just Dance en ambas categorías: junior y senior.



Octavio Gutierrez, director Operativo del Carnaval, indicó que este año sólo se registraron siete grupos para la competencia: cuatro en la categoría junior y tres en la senior.



El primer lugar de las comparsas junior recibió un cheque por 10 mil pesos, además de su reconocimiento; mientras que el grupo ganador de la categoría senior obtuvo un cheque por 15 mil pesos y su placa conmemorativa.



El jurado estuvo conformado por bailarines y coreografos profesionales, entre los que destacaron la participación del coreografo Genaro Lamadrid y Susana Sánchez, maestra de Danza Clásica en el Indare.



Reconocen también a carros alegóricos



Durante la noche de competencias, el jurado calificador también otorgó reconocimientos de primer, segundo y tercer lugar a los carros alegóricos que participaron en los tres desfiles del Carnaval.



El primer puesto lo obtvo el carro alegórico en el que participaron en conjunto el Ballet Folklórico de Ensenada y el Instituto de Danza de Alto Rendimiento de Ensenada (Indare).



Gutierrez indicó que en el caso de los carros, el jurado calificó específicamente el material con el que fue realizado; que fuera un diseño apegado al tema del Carnaval 2017 y el ambiente durante los desfiles.



Comparsas Juniors:



Primer lugar: Just Dance



Segundo lugar: Adventure Dance



Tercer lugar: Perlalú



Cuarto lugar: Latin Dance



Quinto lugar: Ritmo 8 segundos



Comparsas Senior



Primer lugar: Just Dance



Segundo lugar: DanzArte



Tercer lugar: Swans



Carros alegóricos Infantil



Primer lugar: La ola del Surf



Segundo lugar: La Bella Cenicienta



Tercer lugar: Misión de San Borja



Carros alegóricos Adultos



Primer lugar: Ballet Folklórico de Ensenada e Instituto de Danza de Alto Rendimiento de Ensenada



Segundo lugar: Riviera del Pacífico



Tercer lugar: Cantina Hussongs