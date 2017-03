Niños pierden siete días de clases por lluvias

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a las fuertes lluvias que han azotado a la ciudad, los alumnos de nivel básico han perdido entre cinco y siete días de clase, informó la delegada del SEE, Adela Lozano López.



Señaló que la obligación como autoridades educativas es cuidar de la seguridad de los niños y maestros, por lo que durante las lluvias de enero y febrero se han suspendido las clases.



La titular del Sistema Educativo Estatal (SEE) aclaró que específicamente se han perdido cinco días de clases en las escuelas de turno matutino, mientras que en el vespertino son siete.



Maestros deberán priorizar temas



La delegada del SEE indicó que los docentes deberán revisar sus planeaciones y adecuarlas para integrar los temas que no se vieron en los días de suspensión.



“El maestro tiene la facultad de elegir cuáles son los temas prioritarios a revisar, analizar y enseñar a los alumnos”, reiteró.



Finalmente, invitó a los padres de familia a apoyar en casa para reforzar los contenidos que se trabajarán en clases durante lo que resta del ciclo escolar.