Fomentan en niños gusto por la lectura

ENSENADA, Baja California(GH)

Alumnos de tercero y cuarto grado de primaria asistieron a una Feria del Libro dedicada especialmente para ellos, con el fin de promover el gusto por la lectura.



A partir de las 9:00 y hasta las 14:00 horas, cerca de 700 niños conocieron el acervo cultural que tienen en sus propias escuelas, además de participar en talleres en pro de la lectura.



La delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Ensenada, Adela Lozano López, comentó a los niños que la lectura alimenta la imaginación y debe ser desarrollada todos los días.



“Eso nos sirve para tener una fluidez en la lectura, entender y comprender lo que leemos no sólo nos sirve para la asignatura de español, sino todo lo que ustedes manejan en la escuela”, resaltó.



Lozano López invitó a los pequeños a practicar la lectura también en casa, dijo que si sus papás no pueden adquirirles libros propios, pueden pedirlos prestados en las bibliotecas escolares.



Además mandó un mensaje a los padres de familia para que dediquen un momento del día a leer junto con sus hijos.



También extendió la invitación a los maestros de compartir con sus compañeros las estrategias implementadas en sus aulas que les resulten exitosas, pues se trata de que los alumnos mejoren cada día.



“Los libros tienen alas, porque a través de nuestra imaginación volamos a los lugares que nos están describen los libros”, finalizó.