Cuaresma, tiempo de conversión y arrepentimiento

ENSENADA, Baja California(GH)

El ritual de la imposición de ceniza no significa nada si no se está dispuesto a vivir plenamente la misericordia de Dios, indicó el Obispo Rafael Valdez Torres.



Durante la homilía del Miércoles de Ceniza, Monseñor señaló que la Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que hay que pedirle perdón a Dios y recorrer el camino a la conversión.



“No tendría sentido que lo hiciéramos y continuar nuestra vida de pecado, de injusticia, de mal comportamiento, de caídas, de situaciones injustas”, reiteró.



Durante los 40 días de este tiempo litúrgico, dijo, la Iglesia recuerda a los feligreses su condición de pecadores, pero sobretodo la necesidad de convertirse y cambiaras las actitudes negativas.



“Sabemos que somos pecadores, que caemos incluso contra nuestra voluntad, que nos cuesta trabajo perseverar en nuestros buenos propósitos, pero aún cuando tengamos la desgracia de caer podemos levantarnos con la gracia de Dios”, reiteró.



Valdez Torres recordó que no se deben hacer actos de ayudar al que sufre para que otro los reconozca porque no tiene sentido; sino de hacer obras de misericordia de corazón para obtener el premio de Dios.



“Aprendamos a no guardar rencor, a perdonar de corazón, a pedir perdón y decir ‘te perdono’, a ser humildes como Cristo, porque ese es el ritual de la ceniza”, finalizó.