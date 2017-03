Rechazan que estudiantes de medicina practiquen con perros

ENSENADA, Baja California(GH)

El Departamento de Servicios Médicos Municipales del 22 Ayuntamiento rechazó la solicitud de la UABC para que les fueran entregados los caninos de la perrera municipal para que los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud realizaran prácticas con ellos.



Hace unos días la Directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, solicitó ejemplares caninos semanalmente, argumentando que serían utilizados para el aprendizaje de los estudiantes de medicina.



No obstante, el jefe del Departamento de Servicios Médicos, Isaac David Pérez Guzmán, rechazó dicha solicitud, en virtud de las medidas adoptadas en el Centro de Atención Canina, tendientes a lograr la totalidad de las adopciones de los ejemplares que ingresan al centro, salvo aquellos en que el sacrificio humanitario es justificable debido a las características del caso.



La vocera de la Asociación Civil “Ellos Son La Razón”, Ana Daniela García Salgado, mencionó que la Escuela de Ciencias de la Salud ha realizado esta solicitud desde hace dos administraciones municipales, sin embargo, se les ha negado debido a que las asociaciones protectoras de animales han manifestado su inconformidad por el trato indigno que se da a los animales.



“Cuando estaba permitido que les entregaran perros recibíamos una gran cantidad quejas y videos en donde se evidenciaba que en algunos casos los operaban mal anestesiados y sufriendo mucho dolor, o después de que los abrían y suturaban simplemente los dejaban en la calle indefensos y morían de infecciones”, señaló.



García Salgado mencionó que actualmente gracias a los avances en la tecnología, existen nuevos sistemas para que los estudiantes de medicina puedan practicar sin dañar a un ser vivo.



“Existen maniquíes médicos que están hechos especialmente para estudio o mediante cuerpos humanos que lamentablemente no fueron reclamados, estamos a favor del desarrollo de los estudiantes porque son quienes en un futuro salvarán vidas pero no que sea con animales que sufren, ya existen otras opciones”, enfatizó.