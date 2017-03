Ajuste migratorio ayudaría a residentes de EU que viven en TJ

SAN DIEGO, California(GH)

Alrededor de 30 mil residentes de EU que viven en Tijuana pueden dejar de correr riesgo de perder la residencia si hacen un ajuste temporal migratorio.



Lo anterior lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jason Wells, en diálogo con funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)



Dijo que los residentes legales que ahora viven en Tijuana pueden dejar de correr ese riesgo si cambian su estado migratorio de residente legal a residente commuter.



Un residente commuter es una persona que viaja diariamente para trabajar. El cambio permite a los residentes legales que viven en Tijuana cruzar la frontera para trabajar en territorio estadounidense.



La diferencia básica, explicó Wells, es que el tiempo que viven en Tijuana los residentes no cuenta como parte de un periodo de cinco años de estar vivir permanentemente en Estados Unidos, que es requisito para solicitar la ciudadanía estadunidense.



Quienes cambian de residente legal a residente commuter pueden regresar a la calidad de residente en cualquier momento. Esto lo confirmó la oficial Carrillo.



“Las diferencias entre ser residente legal y commuter son mínimas.



Básicamente el tiempo que es commute no cuenta como parte de los cinco años de vivir en Estados Unidos que se necesitan para solicitar la ciudadanía”, dijo Wells.



“Si la intención de uno no es tener ahora la ciudadanía pero sí vivir en Tijuana y trabajar en Estados Unidos, entonces es conveniente hacer el cambio a commuter”, comentó.



Hasta 30 mil personas que son residentes que desde hace años , cruzan por San Ysidro, y viven en Baja California pueden dejar de enfrentar riesgos por ese medio.



Wells dijo que "como no sabemos qué cambios pueden venir durante la administración del presidente Donald Trump, a esos 30,000 viajeros diarios les convendría tener certidumbre".



Los residentes commuters pueden, entre otras ventajas, inscribirse en programas como el de línea Sentri y solicitar visas para sus familiares.