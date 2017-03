Denuncian mal procesamiento de residuos de EU

TIJUANA, Baja California(GH)

“Tijuana, Mexicali y Tecate son los pasos de miles y miles de toneladas de residuos peligrosos que ingresan ilegalmente a México”, declaró Carlos Álvarez Flores.El presidente de la asociación civil México, Comunicación y Ambiente denunció públicamente a tres empresas ubicadas en Tijuana: Pacific Treatment Environmental Services, Servicios Ambientales Mexicanos y Baja Wastewater Solutions; así como a la tecatense Recicladora Temarry.“Cada rato se prenden, y sabe qué hace la Profepa , dizque las clausura, pero siguen operando”, enfatizó.El ambientalista especificó que las empresas tienen permisos de las dependencias de Gobierno para su operación.Explicó que reciben residuos como solventes petroquímicos de Estados Unidos porque es más barato reciclar en México, sin embargo, afirmó que no se reciclan, solo se confinan.Informó que el 23 de febrero presentó una denuncia ante la ( Profepa ) específicamente en contra de Recicladora Temarry.“Si la Profepa no clausura y no retiran la autorización, voy a ir a la PGR porque aquí se están cometiendo delitos ambientales federales que están tipificados en el Código Penal Federal”, sostuvo.Además, dijo, pedirá la renuncia del delegado de Profepa en Baja California, Isaac Jonathan García, porque está protegiendo a las compañías.Cabe destacar que el problema de residuos como las llantas que son traídas a la región, se convierten en un riesgo para la población en general, ya que se trata de materiales que no se degradan y por el contrario, al estar confinados, se pueden suscitar siniestros.Por ello organizaciones ambientalistas piden castigo para los responsables.