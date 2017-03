Ex embajador llama 'horrible' la postura de EU

TIJUANA, Baja California(GH)

“No muy bien, horrible”, fue como describió el ex embajador de Estados Unidos para México, Jeffrey Davidow, la postura del Gobierno norteamericano hacia este País.



En contraste, afirmó que la postura del Gobierno mexicano ha sido adecuada ante las amenazas del Gobierno de Estados Unidos.



El diplomático aseguró que se está viviendo un periodo de mucha incertidumbre porque no se sabe cuál será la retórica política en los Estados Unidos.



“La situación es bastante complicada y México debe defenderse, debe de mantener su posición en contra del muro, obviamente México no va a pagar, pero el muro en sí mismo es un insulto”, señaló.



“México, su gente y su Gobierno, tienen que hacer todo lo posible para proteger a sus connacionales en los Estados Unidos, los indocumentados”, agregó.



Además, subrayó que México debe mantenerse firme en cualquier negociación con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre de Comercio, y en general con el comercio entre los tres países.