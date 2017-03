Deitac impulsa nuevo centro de investigación

TIJUANA, Baja California(GH)

La ciudad necesita un Centro de Prototipado, manifestó David Mayagoitia luego de rendir protesta como presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac) para el periodo 2017-2018.



“Las universidades no son suficientes, necesitamos un lugar en donde la gente pueda implementar su ingenio para desarrollar”, enfatizó.



Con una inversión inicial de 65 millones de pesos, señaló que la sede del centro, en el que se podrían realizar prototipos de productos, sería el Bit Center.



“Cómo podemos pedirle a la gente que haga innovación, que creemos nuevos productos en nuestra región, si no les damos un lugar”, subrayó.



No solo los ingenieros pueden estar en un Centro de Prototipado, especificó, también jóvenes, hombres de negocios, abogados, todos los que tengan una idea.



“Todos podemos hacer nuevos proyectos, son ideas que hay que convertir en productos”, agregó.



Es una herramienta muy cara pero necesaria, enfatizó Mayagoitia.

“Es una primera etapa de una idea de hacer una incubadora tecnológica como la que existe en Monterrey, en Chihuahua, en Guadalajara, que nosotros debemos de tener”, apuntó.



La toma de protesta estuvo a cargo del presidente en Tijuana del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Humberto Jaramillo Rodríguez.

Cristina Hermosillo Ramoa es al presidente saliente de Deitac, organismo que data de 1989.