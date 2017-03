'Fue imposible rescatar a la niña Emilia'

TIJUANA, Baja California(GH)

Blanca Esmeralda supo que su pequeña hija Emilia había fallecido al notar que su mano dejó de moverse mientras ambas estaban atrapadas bajo el lodo que cayó sobre su casa.



El lunes a las 22:32 horas, Blanca Esmeralda Marín Velázquez, de 36 años, se encontraba recostada sobre la cama de su cuarto, acompañada de su hija Emilia, de 2 años, en la casa localizada en el Circuito del Cóndor, en la colonia de Colinas del Sol.



Cuando ya se encontraban dormidas, el cerro ubicado a espaldas del domicilio sufrió un deslave a causa de las lluvias, y una avalancha de lodo y piedras rompió una de las paredes de la habitación.



El lodo arrojó a Blanca hasta la pared del extremo contrario y la sepultó de la cintura para abajo. Instantes después se percató de que su hija se encontraba bajo los escombros y que aún estaba aferrada de su mano.



Blanca gritó por ayuda y su padre, el señor Marín Morales, acudió en su rescate, sin embargo, el lodo era demasiado y fue imposible sacar a su hija sin ayuda, por lo que llamó a la dirección de Bomberos Tijuana.



“Oímos un ruido, yo estaba en otro cuarto y mi hija me estaba gritando”, añadió.



Pese a que sus piernas y cintura estaban bajo el lodo, Blanca Esmeralda se encontraba sin lesiones y su única preocupación era el bienestar de su pequeña.



“Le estaba agarrando la mano y se movía todavía, a la media hora ya no se movía”, relató el padre.



Según el reporte de Bomberos Tijuana y Protección Civil, se tardó un poco más de una hora en sacar a la mujer y a la pequeña.



Al rescatar a Emilia, ya se encontraba inconsciente y aunque se trasladó a la clínica 20 del IMSS, ya no se pudo hacer nada por salvarla y fue declarada como fallecida.



“El cerro, como está muy alto, se va a colapsar más y yo pienso que con otra lluvia se va a caer más y va a tapar la mitad de la casa”, dijo Marín Morales, quien decidió abandonar su vivienda, pero está en espera de saber dónde reubicarse.



Recuperan cuerpo en El Florido

Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron el cadáver de un hombre que fue arrastrado por una corriente de agua, en el Parque Industrial El Florido.



El rescate se logró a la altura de la fábrica Samsung y las primeras versiones indican que el hombre fue arrastrado desde el lunes por la noche.



El hecho fue reportado por habitantes del fraccionamiento Casas Beta y presuntamente se trata de un hombre que trató de cruzar una de las vialidades que tenían corrientes fuertes de agua.