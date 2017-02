Impulsan ruta de la Cerveza Artesanal

ENSENADA, Baja California(GH)

Gracias a la consolidación de la cerveza artesanal y la gran cantidad de premios que han ganado los productores locales, el Presidente de la Asociación de Cerveceros de Ensenada, José Eduardo Arce Díaz, adelantó que ya está casi listo el proyecto de una ruta de la cerveza artesanal.



Mencionó que han estado trabajando en coordinación con Proturismo y el Fideicomiso de Promoción Turística de Ensenada, para poder lanzar dicho circuito en semana santa.



“Es una ruta que toca 18 puntos de producción y venta de cerveza artesanal, iniciará en la Cervecería Doble Perra que está ubicada en el Valle de Guadalupe, hasta llegar a la Cervecería Doble C en el Bulevar Costero, es un programa que está enfocado al turista para que conozca más de esta actividad que se ha convertido en un complemento de la gastronomía local”, indicó.



Arce Díaz afirmó que los productores de Ensenada han demostrado que sus productos son de bastante calidad y muestra de ello es la gran cantidad de premios que han ganado.



Entre los reconocimientos más importantes, en 2013 la Cervecería Old Mission ganó el premio a mejor nueva cervecería a nivel nacional; en 2014 la Cervecería Agua Mala ganó una medalla de plata en el World Beer Cup; en 2015 la Cervecería Wendlandt ganó el premio a la mejor cervecería de México y en 2016 ganó el premio de Mejor Cerveza.



El también producto dijo que ya casi tienen todo listo para lanar la ruta, pero aún se está armando la estrategia promocional, aunado a la creación de una página web y una aplicación móvil en la que el turista podrá acceder a un mapa con la lista de cervecerías, sus características, productos y servicios que ofrecen



Actualmente la Asociación está conformada por 34 productores, de los cuales cinco ya producen entre siete a diez tanques de 120 litros de capacidad.



“El 80% de la producción se queda en Ensenada, afortunadamente la demanda supera la producción, muchos cerveceros se quedan sin producto, pero también hay unas que tienen equipos mucho más grandes y la capacidad para distribuir a nivel nacional, el producto de Ensenada es muy reconocido en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”, destacó.



No obstante, reconoció que gran parte de la población aún tiene un estigma sobre la cerveza, relacionándola con alcoholismo y fiesta, sin embargo, afirmó que la Asociación se ha preocupado por promover el consumo responsable en cada uno de sus eventos y en impartir pláticas informativas sobre su elaboración e importancia en el sector productivo.