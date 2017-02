Cine en el Ceart presenta 'El gran pez'

TECATE, Baja California(GH)

El Centro Estatal de las Artes Tecate (Ceart Tecate) invita a las tardes de Cine en el Ceart con la película El gran pez, historia original del escritor Daniel Wallace dirigida por el creador de películas de mundos imaginarios Tim Burton.



La cinta se proyectará el próximo martes 7 de febrero a las 17:00 horas en la Sala Audiovisual del Ceart Tecate, con admisión libre.



Cine en el Ceart es un programa especialmente diseñado para las familias tecatenses que gusten del séptimo arte, coordinado por Raquel Rodríguez Tapia.



El gran pez cuenta la historia entre un padre moribundo, Edward Bloom (Albert Finney), y su hijo Will (Ewan McGregor), quien trata de aprender más acerca de su progenitor reuniendo las distintas historias que le ha contado. Así, Wuill recrea su vida en una serie de leyendas y mitos inspirados por los pocos hechos que conoce.



Pero a partir del deseo de su madre Sandy, por reunir al padre con su hijo, éste comienza a comprender la debacle de su padre. En sus relatos hay viajes alrededor del mundo, y delirios que incluyen gigantes, tornados y brujas.



Daniel Wallace es un escritor e ilustrador estadounidense, conocido por ser el autor de la novela El gran pez (Big Fish: A Novel of Mythic Proportions, 1998), que fue llevada al cine en el 2003 por el director Tim Burton. Estudió empresariales en la Universidad Emory y en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Sin embargo no se graduó, y en lugar de ello empezó a trabajar para una compañía de exportación e importación en Nagoya, Japón. Tras volver a Chapel Hill, Carolina del Norte, trabajó durante trece años en una librería y como ilustrador, antes de publicar Big Fish.



Tim Burton, director y productor de cine estadounidense, destacado artífice tanto de la animación como de las películas con actores reales, lo más característico de su filmografía sobresale por una excelente factura visual puesta al servicio de historias fantásticas y góticas, no exentas a veces de unos humores ácidos y protagonizados con frecuencia por seres marginados o incomprendidos.



No se pierda las tardes de Cine en el Ceart con la película El gran pez que se proyectará el próximo martes 7 de febrero en la Sala Audiovisual del Ceart Tecate a las 17:00 horas. La admisión es libre.



Para más información revise la programación estatal en el portal del Instituto de Cultura de Baja California o bien, en la página de Facebook: Ceart Tecate.



También puede comunicarse a los teléfonos (665) 654 59 19 o visitar las instalaciones ubicadas en Bulevar Federico Benítez y Encinos S/N, en Tecate, Baja California, México.