Maneadero promedia 80 asaltos cada día

ENSENADA, Baja California(GH)

Un promedio de 80 robos se registran a diario en las parcelas de Maneadero, además de cuantiosas pérdidas económicas en los invernaderos por los fuertes vientos que azotaron el campo en las últimas semanas, señaló el empresario agrícola Raymundo Carrillo Huerta.



“En mi parcela me robaron toda la herramienta que utilizo para la siembra y tenía un valor estimado de 2 mil dólares, ha habido muchos robos y no había querido meter una denuncia porque nunca resuelven nada pero he llegado a un estado de desesperación e impotencia porque es mucha la inversión y las deudas que tiene uno”, indicó.



El empresario comentó que en sus cosechas tenía 6 hectáreas de malla sombra instalada, sin embargo, gran parte se cayó durante los días de viento y los ladrones aprovecharon para llevársela.



“Anoche me robaron 30 metros de malla sombra y cada rollo vale mil dólares, han robado a la mayoría de mis vecinos agricultores, en realidad no hay vigilancia, al parecer la autoridad municipal y judicial no hacen su trabajo, nos sentimos desprotegidos por la autoridad”, expresó.



Carrillo Huerta dijo que en promedio ocurren de 80 a 100 robos por día, en ocasiones son robos menores de personas que durante la noche hurtan productos para revenderlos en las calles y en otras ocasiones son robos más grandes de herramienta y equipamiento de miles de dólares de inversión.



“El problema es que nadie pone denuncias porque los agricultores ya tienen la mentalidad de que las autoridades no resuelven nada, es lamentable que en Maneadero tenemos un ministerio público que el Ejido y los empresarios aportaron para su construcción hace 20 años y no está funcionando, tenemos que ir a Ensenada a poner las denuncias”, alegó.



Temen por Trump

En relación a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el empresario agrícola Raymundo Carrillo Huerta manifestó su preocupación ante la posibilidad de más impuestos a las exportaciones, ya que afectaría gravemente a los trabajadores del campo.



“Todos estamos temerosos porque hay mucha incertidumbre y no sabemos qué vaya a pasar, si nos van a cobrar aranceles por la exportación de los productos y con la situación que atraviesa la agricultura esto volvería más difícil la producción”, declaró.



Carrillo Huerta reconoció que Estados Unidos es un mercado muy importante para los empresarios de Maneadero, ya que exportan productos como espárrago, chile, betabel, flores, mini hortalizas y diferentes variedades de pepinos y calabazas.



“Tal vez habrá que buscar otros mercados, pero es importante que nos sintamos respaldados por nuestro Gobierno y responder de la misma manera, porque a México también entra mucho producto de los campos de Estados Unidos y esperemos que si se toman esas medidas se tenga el valor de aplicarles aranceles a sus productos “, argumentó.



El empresario dijo que con el alza de los combustibles y la depreciación del peso frente al dólar, los costos de producción han incrementado un 100%.