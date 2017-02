Comercios de SD critican decretos de Donald Trump

TIJUANA, Baja California(GH)

Integrantes de la Main Street Alliance de San Diego, que reúne a pequeños comerciantes del centro de la ciudad, manifestaron que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre migración, eliminarán empleos, ahogaran la economía local y reprimirán el enriquecimiento cultural en el Sur de California.



Dichas órdenes, firmadas la semana pasada, permiten la canalización de fondos federales para la construcción de un nuevo muro en la frontera entre México y Estados Unidos, e incrementan a la vez el número de los agentes para la zona fronteriza y centros de detención.



“Como inmigrante mexicano y propietario de una firma de arquitectura, me gano la vida construyendo muros. Mis paredes son para albergar familias y mantener a la gente a salvo, no para detener a la gente buena”, dijo Francisco García, dueño de Modern Architecture Services.



“El avance de una política que bloquee nuestra economía será un desastre para nuestro país”, añadió.



De acuerdo a un informe de la San Diego Association of Govemments, en el 2015 se registró que el comercio transfronterizo dejó una derrama de 6 mil millones de dólares en la región, sin embargo debido a los procesos aduanales se perdieron 7.2 mil millones de dólares y 62 mil empleos.



Osvaldo Blackaller, dueño de Cueva Bar, dijo que su negocio depende de los lazos económicos y culturales que las órdenes ejecutivas del presidente Trump pueden cortar.