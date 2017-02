Ieebc apoyará a partidos para fiscalización

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras las reformas al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) se debe de apoyar a los partidos políticos locales para que no sean multados reiteradamente, afirmó Javier Garay Sánchez.



El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) dijo que aunque su intervención en la Fiscalización del recurso es mínima, existe interés en adentrarse en el tema.



El objetivo del Ieebc es coadyuvar en la capacitación constante de los integrantes de los partidos locales y que estén enterados de la reglamentación y normatividad en materia de fiscalización.



Se pretende que tengan la información necesaria y con esto no sean multados con tanta frecuencia, agregó Garay Sánchez.



Recordó que la fiscalización de los recursos se está realizando de manera muy estricta al dar tres días a los partidos y candidatos para registrar un gasto.



Aclaró que la facultad de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos recae única y exclusivamente en el Instituto Nacional Electoral (INE).



El Ieebc apoya solamente en las labores coadyuvantes ya sea para realizar alguna notificación personal o diligencias, explicó.



“Es un tema en donde vamos acompañando y donde al final del día queremos ayudar a los partidos políticos que estén con nosotros a que no los multen tanto”, expresó.



Dentro de las reformas realizadas al Reglamento de Fiscalización aprobadas por el INE en diciembre del año pasado, destacó las referentes a la transparencia, rendición de cuentas y notificaciones electrónicas.