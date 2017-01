Cierran en 2016 doce pesqueras de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

El 2016 fue uno de los años más complicados para el sector pesquero debido a que las condiciones climáticas afectaron a la mayoría de las especies, ocasionando el cierre de 12 empresas pesqueras en Ensenada, reveló Juan Manuel Morán Sánchez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California.



“Enfrentamos la corriente de 'El Niño' que ha sido la más grave en los últimos 136 años y la mayoría de las pesquerías se vinieron abajo, tanto por el lado del Pacifico como por el lado de El Golfo, es como si hubiera caído una tormenta debajo del mar que arrasó con el ecosistema y al no haber esas condiciones las especies migran”, señaló.



Entre las pesquerías más afectadas se encuentra la sardina, ya que regularmente se pescaban alrededor de 75 mil toneladas y en 2016 la captura disminuyó alrededor del 20%.



Hubo zonas donde la captura de langosta estuvo a un 40% de la pesca promedio; el rendimiento del erizo llegó a estar en un 4%; la pesca de escama estuvo un 70% debajo de sus captura normal y la almeja generosa trajo muchos problemas debido al calentamiento del agua con una producción que estuvo por debajo del 50%, expuso.



Derivado de eso, informó que en 2016 cerraron un total de 12 empresas pesqueras y en 2015 cerraron otras 15, sin embargo algunas ya empezaron a recontratar personal y buscar otras alternativas. “Muchas empresas tuvieron que abaratar costos y tener el mínimo de personal, otras optaron por buscar otras alternativas de pesquerías que normalmente no manejaban, por ejemplo un empresa especializada en sardina tuvo que buscar otro tipo de pesca como merluza o chano para mantenerse abierta”, indicó.



Este año hay bastante probabilidad de que se presente el fenómeno de “La Niña”, dijo, que al traer corrientes frías sería muy benéfico para las especies que se capturan en el estado.



“Estamos pensando que si se compone toda está situación podría ser un año record de capturas, hemos estado en platicas y mesas de trabajo con los legisladores para plantear que la pesca no tiene un fondo de contingencia que existe para estas condiciones naturales como lo tiene la agricultura y la ganadería, es algo que quisiéramos concretar”, argumentó.



El empresario consideró que es necesario que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pesca se enfoque en la certificación de más plantas, para así poder buscar nuevos mercados y no depender tanto del mercado asiático, sino también poder exportar a Europa.



Por otra parte, mencionó hay bastante preocupación en el sector pesquero debido a que recientemente la Secretaria de Medio Ambiente y Recueros Naturales (Semarnat) decretó las Islas del Pacífico como áreas naturales protegidas, “Estamos hablando de miles de kilómetros donde hay mucha pesquería de escama y camarón, el área Cedros e Isla Natividad fueron consideraras áreas naturales protegidas y tenemos que conocer las condiciones, qué vamos a poder hacer y qué no, yo creo que primero se debe proteger la seguridad alimentaria del país antes que decretar esas áreas”, opinó.



Morán Sánchez consideró que se debe apostar más a la acuacultura, ya que en Baja California hay muchas posibilidades para que se pueda desarrollar, además de que se cuenta con centros de investigación como el Cicese y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC.