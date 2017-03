ROSARITO, Baja California(GH)

Ciudadanos Construyendo el Cambio, es la nueva agrupación con representación en el Estado que tiene como objetivo que la sociedad se informe sobre leyes, decretos y reglamentos, que impactan a la población y se tomen mejores decisiones para beneficio de todos, apuntó Norma Gutiérrez, coordinadora de este grupo en Rosarito.



Argumentó que el evidente divorcio entre la sociedad y el Gobierno, incluyendo los partidos políticos, obliga a los ciudadanos a unificar esfuerzos de información, porque desafortunadamente la gente no se informa, no lee sobre los cambios que se realizan utilizando la ley, en detrimento de los intereses del pueblo.



Ejemplo claro expuso, son las reformas energéticas, de educación y laboral, que tienen un impacto en los bolsillos y la vida de la gente, pero que se aprobaron por los legisladores aprovechando la desinformación.



Gutiérrez de Sánchez, explicó que esta agrupación no tiene que ver con partidos políticos, por lo que se emprenderá un importante programa informativo que se llevará a las colonias y además se trabajará de cerca con organismos como el Observatorio Ciudadano, para que también se dé a conocer lo que hacen los gobiernos con los recursos públicos y si éstos están bien aplicados.



Añadió que los ciudadanos deben construir el cambio y en conjunto, exigir a las autoridades precisamente los cambios que se requieren en las comunidades y en el respecto a las leyes, porque la falta de observancia permite, que candidatos que no cumplen con los requisitos obtengan su registro, o sindicaturas que hacen todo menos investigar y hacer valer la ley.