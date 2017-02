Advierten de afectaciones por amenazas de Trump

TUCSON, Arizona(GH)

Mujeres agredidas, niños y adultos desamparados y la comunidad más vulnerable, son quienes resentirían con dureza el recorte de recursos federales a las ciudades amigables con los migrantes como lo ha sugerido el presidente Donald Trump.



Regina Romero Arvizu, vicealcaldesa de Tucson, Arizona, precisó que el monto de los recursos federales bajo amenaza de recorte, ascienden a los 100 millones de dólares anuales.



Indicó que el dinero es aplicado en programas para gente de bajos recursos como apoyo de renta a veteranos de guerra, niños atendidos dentro del sistema de Gobierno, parques y ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica.



“Y otros programas sociales como ayudarle a los ancianos con comidas y ayudas para que se mantengan con hogar y no estén desamparados, esa ayuda a la gente que más lo necesita”, manifestó.



La integrante del Concilio recordó que aunque Tucson tiene una historia de apoyo al migrante, es la primera vez que son amenazados por un Gobierno federal de recortarles recursos.



CIUDAD AMIGABLE

Tucson desde los años ochenta, cuando muchos migraron amenazados por las guerrillas en Centroamérica, las iglesias y la comunidad de Tucson ha sido amigable con el inmigrante, comentó.



Con una presencia de nueve años en el Concilio, la regidora ha introducido ordenanzas, resoluciones y leyes para ser una ciudad que defienda los derechos de los inmigrantes como de los residentes de Tucson.



“Tenemos desafortunadamente la experiencia de pelearnos contra un Estado muy antiinmigrante cuando estaba Jan Brewer que pasaron la Ley SB1070 y muchas otras antiinmigrantes”, recordó.



CAMBIAN LEYES

“Hemos cambiado leyes para darle dirección al jefe del Departamento de Policía que no practiquen detener a las personas y preguntar por su estatus migratorio”, informó.



El 20 de diciembre de 2016, un mes antes de que Donald Trump tomara posesión de la presidencia estadounidense, reiteraron las leyes en contra de pedir a víctimas de crímenes e infractores de Tránsito, información sobre su estatus migratorio.



Además de acordar que los oficiales de Policía no participen en redadas.



La amenaza del Gobierno federal a las ciudades que se han negado a participar en redadas a los inmigrantes, consiste en retirarles los fondos federales.



La edil explicó que ese recurso proviene de las contribuciones de los ciudadanos al Gobierno, por lo que tienen derecho como ciudad que tiene su propia Constitución de llevar al Gobierno federal a la Corte junto a otras ciudades amenazadas con quitarles el recurso.

“Tenemos que decidirlo como Cabildo (ir a Corte) el alcalde y el resto de Cabildo”, sostuvo.



SIN RESPALDO GUBERNAMENTAL

La edil lamentó que el gobernador de Arizona, Doug Doucey, no tome acción ante medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, entre ellas el muro, reforzamiento policial y la posibilidad de gravar un 20% las importaciones procedentes de México.



“En Arizona se va a afectar nuestra economía de una manera muy grave, porque estamos a 45 minutos de la frontera”, continuó.

Se procesan cargamentos de verdura, autos y mucha manufactura generando empleos y gran parte de los mexicanos acuden a gastar dinero aTucson fortaleciendo la economía de la ciudad y de todo Arizona, reiteró.



“Es acción de un presidente que no sabe nada, no sabe cómo funciona la economía, cómo funciona el Gobierno, no sabe lo que hace y si sabe lo que hace entonces es un apersona sin alma porque familias y negocios van a ser muy afectadas”, criticó.



AMBIENTE CITADINO

A dos semanas del arribo de Trump a la Presidencia, la mortificación no cesa en Tucson.



Hay quienes están preocupados por el muro a construir, la presencia de más agentes migratorios.



“Si consigue mucha Policía, cuánta más va a ser, va a ser un lugar militarizado, la economía es algo que mortifica”, señaló.



Pero también en el caso de los residentes legales y ciudadanos norteamericanos de bajos ingresos no saben qué pasará con las ayudas federales, la situación de los dreamers, sus familias, las posibles detenciones migratorias.