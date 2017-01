Divide opiniones que municipales puedan sancionar

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Genaro de la Torre Quintanar, respaldó que más policías municipales vayan a estar facultados para aplicar multas de tránsito.



“Es una excelente medida, ya la veníamos solicitando con la ciudadanía, necesitamos reforzar la seguridad en nuestras calles, volver al orden, esto de alguna forma va a colaborar en que haya mejor manera de mantener el control y bajar la incidencia delictiva”, afirmó.



Con la nueva estrategia, dijo, se evitarán accidentes de tránsito que distraen la atención de los policías municipales.



“Luego los accidentes ocupan a la policía y la policía ya no tiene la forma y el tiempo para poder estar llevando acabo los rondines y el estar haciendo labores preventivas porque dedican más tiempo al tránsito por todos los choques que hay en lugar de estar cuidando nuestras calles”, explicó.



De la Torre Quintanar refrendó el apoyo para esta medida y dijo que esperan que pronto se dé resultados.



“Esto va a mejorar mucho el orden en la ciudad y esto a su vez va a dar la oportunidad habiendo menores accidentes va a dar más oportunidad que la policía también pueda estar llevando a cabo labores de vigilancia”, puntualizó.



Contra delitos



Los policías municipales deben enfocarse a la prevención de los delitos, no a infraccionar a los automovilistas, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería.



“Los pocos policías y patrullas que pudieran estar al cuidado de la seguridad, de los robos, a esos los van a mandar a multar a infraccionar, a andar cuidando al que se pasó el alto, el que se puso en doble fila”, declaró.



Villabolos Rentería afirmó que los robos siguen creciendo, y ahora también son víctimas los proveedores y los consumidores de los comercios.



“Es una muestra evidente de la falta de criterio, estábamos más o menos tranquilos en el trienio pasado porque los que lo hacían, lo hacían por su cuenta, no porque tuvieran autorización para andar infraccionando”, dijo.



Hasta noviembre de 2016 sumaron 2 mil 154 robos a comercios, de los cuales mil 549 fueron con violencia.