Rescatan a 21 personas de una atracción varada en California

BUENA PARK, California(AP)

Los bomberos emplearon cuerdas y arneses para rescatar a 21 personas que pasaron más de seis horas atrapados en una atracción varada a unos 30,5 metros (100 pies) de altura en el parque Knott's Berry Farm de Southern California, informaron funcionarios.



Los afectados, entre los que había niños y adultos, bajaron uno por uno desde la Sky Cabin atados con arneses y abrazados a bomberos el viernes por la noche.



Una niña que parecía tener alrededor de 10 años sonreía mientras descendía, mientras sus zapatillas deportivas de color turquesa colgaban por encima de la multitud que seguía el operativo de rescate.

Por un momento, los bomberos colocaron una gran grúa junto a la atracción, pero decidieron no emplearla y volver a usar las cuerdas.



Responsables del departamento de bomberos del condado de Orange y del parque explicaron que los usuarios no estuvieron en peligro.



"Estamos de visita desde Oregon", dijo uno de los afectados, Gave Javage, a la televisora KNBC-TV en conversación telefónica desde su celular. "En nuestro grupo somos nueve. Mi hijo y su primo se quedaron abajo. Decidieron no subir. Buena elección la suya".



Sky Cabin es una atracción lenta en la que los pasajeros se montan en un tranvía circular que sube por un gran cilindro, que los bomberos tuvieron que escalar. La máquina está totalmente cerrada y se parece más a estar dentro de una habitación que en una atracción de feria.



El cibersitio de Knott's la describe como "suave" y dice que busca ofrecer una "vista panorámica de 360 grados del condado de Orange, Catalina Island y la cuenca de Los Ángeles".



La atracción se atascó alrededor de las 14:00 horas y los mecánicos del parque intentaron hacerla descender en varias ocasiones antes de alertar a los bomberos. Entre los atrapados había un operador de la maquinaria, que estuvo en contacto constante con los responsables.