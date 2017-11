Detiene juez ficha signalética de Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal ordenó que por el momento no se realice la ficha signalética de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



El Juez Decimosegundo de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional para que su identificación como imputada no sea ingresada aún al sistema penitenciario, según informó el despacho del abogado Marco Antonio del Toro, que encabeza la defensa de la ex lideresa sindical.



El Universal informó que en la última acusación que Gordillo Morales enfrentaba por "lavado" de dinero y delincuencia organizada el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales federales dictó nuevamente auto de formal prisión en su contra.