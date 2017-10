Senado perfila "carpetazo" a objeción de destitución de Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Senado de la República perfila dar “carpetazo” al proceso de objeción de la destitución del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, cuyo plazo legal vence el viernes 3 de noviembre, debido a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios.



El presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), cerró la sesión de este martes y convocó hasta el próximo 7 de noviembre, cuatro días después de que vence el plazo para que la Cámara Alta objete o no la destitución.



No obstante, Cordero Arroyo dijo que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política “en caso de que haya un acuerdo de la Junta que amerite que el pleno sesione en las próximas horas o en los siguientes días se convocará oportunamente a sesión de Cámara”.



Antes el PT en el Senado alertó que se pretendía realizar una trampa legislativa para abrir una sesión este día y prolongarla hasta el próximo martes.



El coordinador del PT, Manuel Bartlett, dijo que ellos se mantenían con toda firmeza en su posición de que la objeción fuera discutida en la Comisión de Justicia, que comparezcan los involucrados y que se vote de manera abierta en el tablero electrónico.



Convocatoria Fepade, la próxima semana



El Senado informó que con el acuerdo de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política de esta cámara emitirá, la próxima semana, la convocatoria para la elección del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (Fepade).