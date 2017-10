INE descarta medidas cautelares a "El Bronco" por mensaje en redes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó medidas cautelares para bajar de Facebook un mensaje en el que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, expone su aspiración para obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República y pide apoyos ciudadanos.







En sesión de esta tarde, los consejeros analizaron la queja promovida por el PAN para solicitar el retiro cautelar de promocionales alusivos al segundo informe de gobierno de Rodríguez Calderón en radio y pantallas televisivas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, así como la publicidad de diversos videos en Facebook, lo que acreditaría promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña.



Sobre el promocional en Facebook relacionado con las aspiraciones del denunciado los consejeros consideraron que "no se advierte la exposición de plataforma electoral, ni la solicitud de voto a favor o en contra de un actor político sino que se trata de un mensaje en el que expone su aspiración para ser candidato independiente y solicita apoyo ciudadano para lograrlo, lo cual en principio se apega a derecho".



El PAN también cuestionó el probable fraude a la ley, pues de manera sistemática el funcionario emplea, tanto en promos de gobierno o de redes sociales, la frase "aquí y ahora".



Esa estrategia está encaminada a posicionarlo en el ánimo del electorado mediante símbolos lemas o frases que de manera sistemática relacionan propaganda con su aspiración a contender por una candidatura independiente a la Presidencia, según la queja del PAN.



Pero ese hecho, así como determinar si hay probable uso indebido de recursos públicos deberá ser analizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), resolvieron los consejeros.



Respecto a que "El Bronco" incurre en actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos por la difusión de promocionales sobre su segundo informe de gobierno en Metrorrey, "estos ya no se están difundiendo por lo que son hechos consumados", se determinó.



Los consejeros también acordaron que de manera preliminar no se advierte que en los mensajes se haga promoción personalizada.