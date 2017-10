Tepjf emplaza al INE a resolver en 10 días gastos de Riquelme

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver en un plazo de 10 días un procedimiento oficioso sobre presuntos gastos de la campaña de la Coalición Por un Coahuila Seguro, que postuló a Miguel Riquelme, en rotulación y uso de una camioneta.



De acuerdo a la Alianza Ciudadana por Coahuila, que postuló al panista Guillermo Anaya, la campaña de Riquelme omitió registrar el gasto de rotulación y uso de una camioneta Durango, erogación que si fue reportada, pero en la campaña a presidencia municipal de Torreón.



Los magistrados ordenaron que en un plazo de 10 días naturales el INE concluya este asunto, que aún está pendiente en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y cierre todos los casos pendientes de resolución.



El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón explicó que parte del recurso promovido por el PAN no resultó fundado pues apenas ayer el INE resolvió respecto a gastos en desplegados, además que los gastos relacionados con Facebook ya fueron resueltos.



En sesión pública el pleno del Tepjf también dio la razón parcialmente al PRI y revocó parcialmente el dictamen consolidado de ingresos y gastos de la Alianza Ciudadana por Coahuila, que encabezó el PAN, pero exclusivamente para que el INE se pronuncie sobre supuestos gastos no reportados pero que están relacionados con reclasificaciones y remanentes sobre los que la autoridad fiscalizadora no manifestó nada al momento de la revisión.



El magistrado Rodríguez Mondragón explicó que se revoca el registro extemporáneo de operaciones contables relacionadas con reclasificaciones de gastos y remanentes en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) “sólo para dar certeza a los actores sobre el dictamen y resolución sobre este gasto”.



Esta decisión, indicó, “busca sentar un precedente para que el registro de operaciones sea en tiempo real” y en el SIF, tema relevante para la fiscalización de los procesos electorales locales y federales de 2018, en que por la cantidad de cargos en disputa habrá una fuerte carga de tareas en materia de fiscalización.