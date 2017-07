"Enamorándome de Ramón" dice adiós

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Disfrutando del #finalenamorandomederamon !!!! Que hermoso proyecto...gracias a todos x su trabajo, x sus porras, por seguirnos, x vernos!!! pic.twitter.com/Zjzu3tw6Bs — Sachi Tamashiro (@SachiTamashiro) 31 de julio de 2017

El amor triunfó, Fabiola y Ramón están juntos para toda la vida #FinalEnamorándomeDeRamón pic.twitter.com/IBY1HUfgN9 — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) 31 de julio de 2017

"Enamorándome de Ramón", la telenovela producida por Lucero Suárez, se despidió de la televisión y la transmisión del último capítulo reunió a los actores que, entre pizzas, cámaras y una alfombra roja, disfrutaron del desenlace del amor entre Fabiola y Ramón.La primera en llegar a la alfombra fue María Alicia Delgado, seguida por Lucero Suárez, que se resistió a las fotos y se negó a las entrevistas pero expresó en voz alta lo contenta que estaba con el resultado del proyecto.Cuando desfiló Sugey Ábrego por la alfombra roja expresó lo importante que fue trabajar por tercera ocasión con la productora Lucero Suárez. Contó, además que fue una grabación divertida por la interacción con genios de la comedia como María Alicia.Lo mejor, dijo, fue el crecimiento que tuvo su personaje y su sorpresivo final. Sugey tiene en puerta diversos proyectos, entre ellos una comedia en teatro llamada "Las abre piernas".Minutos más tarde llegaron actores como Flor Martino, Iván Amozurrutia, Claudia Martín y el pequeño Diego Escalona, éste último robó las miradas de todas la cámaras con sus divertidas y profesionales poses.En un espectacular atuendo negro, Esmeralda Pimentel pisó la alfombra. Tras mandar besos, la actriz contó: "Estoy sumamente agradecida con la productora. Los proyectos de Lucero Suárez siempre intentan dejar algo bueno para el público".Las miradas de la gente que iba pasando por la calle se sumaron al evento cuando el actor José Ron, en compañía de su novia, llegó al lugar.El protagonista, que no dudó en besar a su novia al pasar por la alfombra, compartió que por el momento se tomará unas vacaciones por Europa y recordó que el 8 de agosto inicia su nuevo proyecto en Univisión."Me llevo la experiencia de este personaje que fue muy importante para mí, un personaje con muchos valores, se queda en mi corazón. Me entregué en alma y cuerpo, me gusta dar siempre lo mejor de mí".