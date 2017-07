Vuelve a colapsar muro en Paso Exprés

(GH)

Un nuevo colapso volvió a presentarse en el muro de contención del Paso Exprés de Cuernavaca, a pesar de las reparaciones que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tras el socavón registrado el pasado 12 de julio en la carretera, según Reforma Vecinos de la Colonia Chipitlá señalaron que esto demuestra la ineficacia de las autoridades para calcular correctamente el nivel del caudal de la barranca Santo Cristo, ya que sólo bastaron dos días de lluvia ligera para que el tubo que se colocó para encauzar el agua fuera expulsado.Indicaron que el volumen de agua que pasa por el tubo es enorme y que éste no es suficiente, ya que no solamente será el cauce natural del arroyo que pase por ahí, sino que debido a la construcción del Paso Exprés se le aumentaron las descargas de aguas negras.“Comisión Estatal de Agua (Ceagua) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptaron que al cauce natural del arroyo le aumentaran las descargas que vienen de la Avenida Morelos, la parte alta de la Avenida Morelos, donde está el Arroyo del Pollo, del lado donde está Bugambilias”.“Entonces, esta nueva recogida hace punto de crisis en este punto de Chipitlán y ahí la condición, el cauce del arroyo, no permite desahogar tal cantidad de agua”, explicaron.Fue el pasado 12 de julio cuando dos personas murieron luego de que su auto cayera en un socavón de cinco metros de profundidad y siete metros de diámetro registrado en el Paso Exprés, a la altura del kilómetro 93.