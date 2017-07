HBO Go falla por tercera vez en capítulo de Game of Thrones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

HBO GO pide a los suscriptores de la plataforma que llenen un formulario para solucionar las fallas que presentan.



"Aquellos usuarios que continúen teniendo problemas con HBO GO pueden dirigir los detalles de su caso", informa la empresa en redes sociales y adjunta una liga hacia un formulario.



Por tercer domingo consecutivo, usuarios de la plataforma de TV por Internet de HBO se quejan por no poder acceder al capítulo tres de la nueva temporada de la serie Game of Thrones.



Profeco informó que ha enviado requerimientos a la empresa para conocer la causa y solución a los problemas presentados y pidió a los usuarios que presenten sus quejas ante la Procuraduría.