"10 particulares ya importan gasolina a México": CRE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dio a conocer que actualmente, hay particulares que ya importan gasolinas en México y mencionó que son 10 diferentes empresas las que lo están haciendo.



“Son 10 empresas diferentes a Pemex que importan ocho mil barriles con pipas, aunque el 99% lo hace Pemex. Lo importante es que empresas cumplen los requisitos para importar y empiezan a hacerlo. En el caso del diesel, agregó, son cuatro las empresas que lo adquieren en el exterior”, informó al presentar su ponencia los “Retos y avances de la Reforma Energética: la perspectiva de la CRE” en la Cámara de Diputados.



García Alcocer reiteró que este año terminará con el precio de las gasolinas flexibilizado a nivel nacional y de acuerdo con el calendario establecido, apuntó, este jueves 30 de marzo se libera el costo del combustible en Baja California y Sonora; el 15 de junio, en los estados fronterizos; el 30 de octubre, en Baja California Sur, Sinaloa y Durango; después, en el Centro y Sur de la República, y al último, en la Península de Yucatán.



“Se ha visto un cambio diario, suavizado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a través de la política fiscal, y el 30 de marzo se liberará en dos estados la referencia internacional, y el precio podrá ser establecido por cada gasolinera”, precisó.



Señaló que el precio de Pemex no se liberará, seguirá regulado por la CRE mientras no haya otros mayoristas, lo que incentivará la competencia. “Es el primer paso de la liberalización y con eso vamos a empezar a ver algunos resultados”.



Indicó que el modelo anterior fijaba el precio máximo y no marcaba diferencias regionales, y estaba diseñado para no competir, lo cual provocó que 40% de los municipios no tuviera gasolineras.



Ante diputados, el funcionario indicó que el objetivo de la estrategia es transitar de una industria monopólica a un mercado competitivo, detonar la inversión y propiciar condiciones de eficiencia de la industria y de Pemex, así como garantizar el suministro de energéticos por múltiples oferentes.



“Buscamos mercados robustos, seguridad energética, mayor competitividad y crecimiento económico”, puntualizó.



Señaló que se requiere una estrategia de comunicación y vinculación efectiva, para explicar al consumidor lo que se ha hecho y por qué los costos del corto plazo son importantes, dados los beneficios que se obtendrán en el largo plazo.



Mencionó que en el sector se estima una inversión de 242 mil millones de dólares (MMDD) para los siguientes 15 años. En exploración y extracción de petróleo, la inversión potencial es de 60 MMDD; de ellos, 30 MMDD ya están comprometidos y el resto viene en la Ronda 2 y subsecuentes. En proyectos eléctricos, otros 30 mil millones de dólares, y para este año se estima una cantidad similar en otros contratos y actividades.



Además, se ha impulsado el transporte de hidrocarburos por ferrocarril, para lo cual se estima una inversión de 1.5 mil millones de dólares y hay cinco ferropuertos que empezarán a trabajar en dos meses. Todos los trenes tienen permiso de la CRE para transportarlos y ya hubo una primera importación de 75 mil barriles.



Por lo que hace al mercado de electricidad, destacó que se prevé una inversión de 131 mil millones de dólares en 15 años. Destacó que México puede ser el centro internacional de las energías limpias. Expresó que en 15 estados hay proyectos solares, hidros y eólicos de 34 empresas de 10 países y la inversión comprometida será de seis mil millones de dólares.



Se pronunció por impulsar los contratos entre particulares para obtener energía eléctrica, y “que las mini hidros, las eólicas, etcétera, tengan su propio contrato. Es un paso muy importante, por lo que debemos fomentar el desarrollo de nuevas redes de distribución”.



García Alcocer explicó que la Agencia Internacional de Energía ha analizado el caso de México, por ser un País emblemático de la reforma energética. “Es muy socorrida la experiencia mexicana, porque se incorporaron las mejores prácticas internacionales, y se ha innovado y creado nuevos esquemas de transparencia”.