PRD pide cese de Luis Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitó el cese de funciones del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , debido a que “no tiene la capacidad suficiente para poder enfrentar estos problemas” diplomáticos como los que se tienen con Estados Unidos.El coordinador parlamentario, Francisco Martínez Neri, precisó que dentro de la plenaria, la fracción en su conjunto decidió demandar la salida del titular de la Cancillería, porque les “parece que no puede de ninguna manera seguir manejando esta relación tan importante”, anotó.“Hay dos cuestiones que permiten rápidamente ver que hay inexperiencia en el manejo de las relaciones exteriores. El propio canciller dice que no conoce las relaciones exteriores, que va a aprender; no podemos exponernos en estas circunstancias.Por otra parte, nos parece que dentro de las actividades que ya ha realizado el canciller, hubo una precipitación desde el momento que va a los Estados Unidos sin que haya estrategia montada desde México para poder afrontar las vicisitudes que habrían de presentar en una incursión, en una mera incursión en los Estados Unidos, y ya vimos lo que pasó”, agregó.En conferencia de prensa al finalizar su reunión plenaria, el diputado y ex presidente del sol azteca, Agustín Basave, añadió que hasta ahora no encuentra un mérito para que Videgaray Caso dirija Relaciones Exteriores, empezando porque él fue quien “ideó la estulticia más grande la historia reciente en México, invitar a Donald Trump cuando era candidato”.Basave Benítez sostuvo que ser amigo del yerno de Trump no es una credencial que lo acredite para ser el canciller, además de que con el paso de los días ha demostrado que no tiene estrategia para enfrentar a quien hasta ahora ha humillado al País.“En un insólito arranque de humildad que tuvo cuando dio su discurso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, demostró que es un ignorante en la materia. Dijo: vengo a aprender. El problema es que es de lento aprendizaje, porque ya vimos que ya lleva unos días y lo único que ha hecho es cometer error tras error”, arremetió.