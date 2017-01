Residentes de Flint demandan al gobierno por crisis de agua

FLINT, Michigan(AP)

Más de 1.700 residentes y dueños de propiedades en el área de Flint demandan más de 700 millones de dólares en compensación por daños de parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés EPA) por su respuesta a la crisis de agua contaminada en la ciudad.



The Detroit News y The Flint Journal reportan que la agencia no respondió a una queja administrativa presentada el año pasado, lo que despeja la vía para la demanda presentada el lunes en un tribunal federal.



La portavoz de la EPA, Anne Rowan, declinó comentar por tratarse de un litigio en curso. La agencia, no obstante, ha defendido su manejo de la crisis.



La demanda pide 722,4 millones de dólares en compensación por daños a la salud y la propiedad y dice que la EPA "no siguió varios mandatos y directrices específicas". Dice que la EPA no determinó de inmediato si funcionarios locales y estatales estaban dando los pasos adecuados para lidiar con la crisis.