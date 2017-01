Muere profesor acusado de poseer pornografía infantil

PAOLI, Pensilvania(AP)

Un profesor que fue acusado de tener pornografía infantil fue hallado muerto dos días antes de iniciar su sentencia de 20 meses de cárcel, informaron las autoridades en Pensilvania.



Christopher Haas, de 60 años y de la Universidad de Villanova, fue hallado muerto el sábado y no se considera que fue asesinado, dijo el subdirector de la agencia forense del condado Chester. Pero se negó a dar detalles sobre la causa de deceso hasta que no sean informados los familiares.



El abogado Scott Godshall dijo al diario The Philadelphia Inquirer (http://bit.ly/2jq3ii ) que iba a llevar a Haas a la cárcel el lunes. Agregó que Haas parecía tenso pero de buen ánimo cuando tuvieron una conversación la semana pasada.



El maestro fue acusado de usar una computadora de la universidad para buscar pornografía infantil en internet. En septiembre se declaró culpable de conectarse a la red con intención de ver imágenes de explotación infantil.