Casa Blanca presiona al Senado para que revoque ley de salud

WASHINGTON D.C. (AP )

La Casa Blanca está intensificando su presión para que el Senado reanude sus esfuerzos para revocar y reemplazar la ley de salud de Estados Unidos. Varios ayudantes del presidente Donald Trump están sugiriendo que los legisladores cancelen por completo su receso de agosto para que aprueben la iniciativa de ley respectiva.



Las demandas de la Casa Blanca fueron hechas luego de una serie impresionante de votaciones fallidas en el Senado la semana pasada.



El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha declarado que “es hora de seguir adelante", hacer a un lado un tema del que no han podido salir del estancamiento y seguir ahora con un debate sobre las nominaciones judiciales.



Sin embargo, varios funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente Donald Trump no ha renunciado a sus intentos por derogar la ley de salud implementada por el entonces presidente Barack Obama. Indicaron que Trump está preparado para que en los próximos días suspenda los pagos requeridos a las compañías de seguros _bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible_ como parte de sus esfuerzos para dejar que "Obamacare implosione" y obligue al Senado a actuar.



Trump "tomará esa decisión esta semana", dijo la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway sobre la suspensión de pagos del gobierno a las compañías de seguros. "El presidente no aceptará a los que dicen: 'Es hora de seguir adelante'".



Durante siete años, los republicanos han prometido que una vez que tomaran el poder, desecharían la ley de Obama y la reemplazarían. Su intento más reciente, el viernes por la madrugada, se estrelló en el Senado, lo que llevó a McConnell a declarar que es hora de centrarse en otros asuntos.



Aunque los republicanos tienen una mayoría de 52-48 en el Senado, tres republicanos desertaron en la votación final del viernes y se unieron al voto unánime de los demócratas en contra del proyecto de ley republicano.



El domingo, en el programa de CNN "State of the Union" se le preguntó al director de presupuesto de la Casa Blanca Mick Mulvaney si el Senado debe dejar todos los otros asuntos y dedicarse sólo a la ley de salud. Mulvaney respondió "así es", e indicó que el Senado debería continuar trabajando hasta agosto si es necesario.



Aunque la Cámara de Representantes ya comenzó un receso de cinco semanas, el Senado tiene programado trabajar dos semanas más.



McConnell ha dicho que hay muchos asuntos inconclusos, como analizar muchas nominaciones ejecutivas y judiciales, antes de una agenda ocupada en septiembre que incluye aprobar un proyecto de ley de gastos de defensa y elevar el límite de endeudamiento público.



"A juicio de la Casa Blanca, el Senado no puede dejar el tema de lado", dijo Mulvaney. "Necesitan quedarse, necesitan trabajar, necesitan aprobar algo".