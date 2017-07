Condiciones de madres causaron muertes de bebés en Los Mochis

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las defunciones de los ocho recién nacidos en el Hospital General de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, se debieron a las condiciones físicas de las madres y a las circunstancias en las que nacieron, afirmó José Narro Robles, secretario de Salud.



Hasta el momento no existen datos que indiquen que el fallecimiento de los ocho bebés haya sido provocado por una bacteria, según arrojó el informe de resultados de la investigación realizada por expertos de la Secretaría de Salud federal.



En cuatro casos, la causa de muerte está relacionada con sepsis neonatal; sin embargo, en dos de ellos la infección fue adquirida in útero, en otro fuera del hospital y sólo en uno de los cuatro, el cuadro clínico corresponde a una infección nosocomial.



En las otras cuatro defunciones se identificó como causa de muerte un problema en el aparato respiratorio derivado de la prematurez extrema de los pacientes y no hubo datos clínicos para sospechar de sepsis neonatal.