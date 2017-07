PIB creció menos en segundo trimestre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante el segundo trimestre del año la economía creció menos respecto a los primeros tres meses del año, cuando se registró un avance de 2.6%, adelantó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Sin embargo, la dependencia informó que mantendrá su pronóstico establecido para todo 2017.

En el Informe de las Finanzas y la Deuda Pública, Hacienda reconoció que entre abril y junio el crecimiento anual de la economía fue menor en comparación al primero, debido a un efecto calendario y de base.



Consideró que esa trayectoria es consistente con el rango esperado para este año y con las proyecciones de los analistas, que estiman que la economía creció 1.75% en el segundo trimestre y lo hará en 2% para todo el año.



“En este sentido, y con base en la información disponible al segundo trimestre de 2017, se mantiene vigente el rango de crecimiento de 1.5 a 2.5% para 2017”, informó.



Esto significa que la SHCP tiene un pronóstico puntual de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2% para 2017.



La razón para mantener su estimación y no bajar el crecimiento esperado es que el entorno externo que prevaleció en el segundo trimestre del año mostró una clara mejoría, disipándose parcialmente la incertidumbre sobre las políticas de Estados Unidos, en donde México registró un desempeño mejor al esperado.



“La información sobre el desempeño económico para el primer semestre de 2017 ha sido positiva e incluso ha estado por encima de las expectativas del sector privado”, reportó.



Explicó que la aceleración gradual de la producción de manufacturas en Estados Unidos se tradujo en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras de México, comparado con el observado en los trimestres previos.



Además, se registró una evolución favorable del consumo, las ventas y el empleo, además de factores como la recuperación de las exportaciones no petroleras y la apreciación del peso.



Hacienda refirió que el crecimiento de 2.6% anual desestacionalizado del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), durante el bimestre abril-mayo de 2017, muestra que con los resultados disponibles, la economía mexicana tiene un dinamismo favorable y resistente al contexto externo.



En su reporte, la SHCP destacó que en los últimos meses continuó la tendencia de mayor crecimiento sincronizado a nivel mundial y de menor volatilidad en los mercados internacionales.



Sin embargo, advirtió que aunque los riesgos para el crecimiento mundial parecen estar equilibrados en el corto plazo, siguen inclinados a la baja en el mediano plazo.